Coronavirus: sindaco Lampedusa, 'negativi tamponi su poliziotti a contatto con migrante'

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – Sono risultati tutti negativi i 27 tamponi eseguiti a Lampedusa. Lo rende noto il sindaco Salvatore Martello. "Cari concittadini, sono felice di comunicarvi l’esito degli ulteriori 27 tamponi effettuati a Lampedusa e Linosa: sono risultati tutti negativi. Ma dentro questo dato dobbiamo leggere due ulteriori notizie positive". dice. "La prima è che la persona che nelle scorse settimane era rientrata dal Nord Italia, ed era risultata positiva, oggi è guarita – aggiunge -La seconda è che fra i 27 tamponi negativi vi sono anche quelli effettuati al personale delle Forze dell’Ordine, nonché al personale medico e sanitario che ha avuto contatti con il migrante risultato positivo che nei giorni scorsi era arrivato a Lampedusa e che poi è stato trasferito a Pozzallo".

"In una giornata che è sempre stata di festa, come quella di oggi, possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo ma guai ad allentare la tensione – conclude – Ricordo a tutti che siamo ancora in piena emergenza Covid19, e che è indispensabile continuare a rispettare le regole sanitarie: distanziamento sociale, utilizzo di guanti e mascherine, uscire da casa solo per reali ed improrogabili necessità.

Fino ad ora la grande maggioranza della cittadinanza ha dimostrato senso di responsabilità, ma è necessario che tutti osservino le disposizioni sanitarie previste per tutelare la propria salute e quella degli altri".