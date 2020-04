Migranti: Alarm phone, 'autorità sanno del naufragio da 56 ore'

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo assistito le 47 persone per un'altra notte in mare. Abbiamo parlato con loro alle 4.34, 6.37 e 6.51. Hanno detto che 5 persone sono svenute. Sono disperate dopo aver passato 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da 56 ore, avrebbero potuto salvarle molto tempo fa". Lo scrive su Twitter Alarm phone.