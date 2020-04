Coronavirus: Barbieri, 'Piacenza come Bergamo, da Governo non è arrivato nulla'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – "E' una situazione unica, una guerra che stiamo gestendo da soli, nel silenzio generale". Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza dal 2017, affida al quotidiano La Verità il suo rammarico per la città e il resto della provincia, a suo dire abbandonate dal Governo, nonostante la gravità della situazione.

"Avevo fatto presente al premier Giuseppe Conte durante una videoconferenza che avevamo bisogno di anestesisti, infettivologi, infermieri, perché i nostri sanitari sono allo stremo. Avevo chiesto mascherine, guanti, camici, tutto. Non è arrivato nulla", dice la prima cittadina della città emiliana nell'intervista.

Anche lei per quindici giorni si è ammalata di Covid19. "Io ritengo che ci siano da prendere in considerazione la zone più vulnerabili senza fare troppe distinzioni". Come nella bergamasca, anche a Piacenza all'inizio il sindaco ha chiesto misure più restrittive per contenere l'epidemia.

"Eravamo tutti d'accordo sull'evitare che ci fossero disomogeneità, ma non è stato così".