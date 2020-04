Coronavirus: Bersani, 'soldi? si lavora per accelerare, miracoli li fa padre Pio'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Noi non possiamo far arrivare i soli nel rubinetto di casa come l'acqua. Noi siamo una buona berlina come amministrazione, non è che possiamo diventare una Ferrari. I miracoli li fa solo Padre Pio. Qui si sta lavorando per accelerare e io dico che se nel mese di aprile si cominciano a sbloccare la Cig e i pagamenti alle partite Iva, noi avremmo fatto una cosa notevole e ringraziamo chi ci sta lavorando notte e giorno". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì a La 7.