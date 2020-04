Coronavirus: Ciampi (Pd), 'chiarezza su scuola o sarà caos'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Su quando e come verrà riaperta la scuola occorre oggi fare chiarezza. Altre nazioni hanno già dato indicazioni precise, condivisibili o meno, ma chiare. Il governo deve intervenire per evitare che indiscrezioni incerte compromettano o il lavoro e l'impegno dimostrato fino ad oggi da studenti e docenti e per programmare al meglio l'attuale continuità didattica da casa e la futura ripresa delle lezioni nelle classi". E' quanto dichiara Lucia Ciampi, deputata Pd in Commissione Cultura della Camera.

"Gli annunci, spesso non chiari e contraddittori, che si rincorrono da giorni sui media relativi alla riapertura delle scuole, alla modalità di valutazione degli studenti delle classi intermedie e alla verifica dell'apprendimento, stanno creando inevitabilmente problemi agli insegnanti e agli studenti: c'è il rischio di vanificare quanto fatto fino a oggi, pur tra mille difficoltà".

"Il ministero e il governo, nel rispetto dell'autonomia didattica, devono dare linee guida uniformi e potenziare, di concerto con gli istituti e le associazioni sindacali, l'offerta formativa online in vista della riapertura graduale delle scuole.

Se non si agisce subito si rischia il caos a settembre", Ciampi.