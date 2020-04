Coronavirus: Enel X con Here Technologies lancia 'city analytics – mappa di mobilità'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – A supporto dell’emergenza Covid-19, Enel X, la global business line innovativa del gruppo Enel e Here Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura, hanno lanciato 'City Analytics – Mappa di mobilità', una soluzione big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. La soluzione si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le Pubbliche Amministrazioni e per la pianificazione urbana.

Il servizio, si legge in una nota, fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della PA.

L’elaborazione dei dati ha come risultato l’individuazione di alcuni indicatori chiave: variazione percentuale giornaliera, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020, del numero di spostamenti sul territorio, con vista aggregata regionale, provinciale e comunale; variazione percentuale giornaliera, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020, del totale dei km percorsi, con vista aggregata regionale, provinciale e comunale; vista giornaliera percentuale con evidenza delle aree attraversate in entrata e uscita da ciascun Comune, Provincia, Regione; matrici origine/destinazione che mostrano la percentuale degli spostamenti settimanali tra Regioni, tra Province e tra i principali Comuni.