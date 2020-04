Coronavirus: Fdi, da Boccia imbarazzato silenzio su tenuta finanziaria Comuni

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "E' un imbarazzato silenzio quello tenuto dal ministro Boccia oggi in commissione Affari costituzionali di fronte alle legittime richieste di chiarimento poste dai parlamentari di Fratelli d'Italia a proposito della tenuta finanziaria dei bilanci comunali". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Affari costituzionali, Emanuele Prisco e Giovanni Donzelli, e il responsabile Fdi per gli Enti locali Guido Castelli.

"Nel corso della pandemia – proseguono – ai cittadini deve essere garantita la continuità dei servizi comunali, specie di natura socio-assistenziale. Se il governo non stanzierà immediatamente almeno 5 miliardi di euro a garanzia delle potenziali, quanto probabili, cadute dei gettiti dei tributi comunali la coesione sociale potrebbe essere compromessa. Questa misura, unitamente ad un immediato intervento teso a garantire liquidità di cassa per i comuni più in difficoltà, è il minimo che il governo possa fare in questo momento".