Coronavirus: Gelmini, 'governo dia risposte a famiglie su scuola'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "L'anno scolastico è finito, ma nel governo nessuno ha il coraggio di dirlo al Paese. Siamo consapevoli della gravità della situazione, e riteniamo giusto affidarsi agli esperti prima di far tornare i nostri figli tra i banchi solo quando saranno in massima sicurezza. Ma adesso occorre riflettere operativamente, anche in questo cruciale settore, sulla fase 2". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"La riapertura delle scuole sarà con ogni probabilità a settembre, ma in vista di questa importante scadenza occorre subito un Piano straordinario, nella consapevolezza che la didattica a distanza di per sé non basta e non dovrà essere la norma, e che comunque già in queste settimane va riorganizzata: perché si deve tener conto che un milione e 600mila studenti non hanno, allo stato attuale, accesso all’e-learning.

E' una lesione gravissima di un principio costituzionale".

"Le lezioni in presenza probabilmente in futuro andranno sdoppiate tra mattina e pomeriggio: c'è un lavoro enorme di organizzazione da fare, e questo riguarda anche le strutture fisiche. Per questo le decisioni vanno prese adesso: perché l'estate deve servire ad adeguare i plessi scolastici. Occorre dare al più presto queste risposte alla famiglie. Inoltre, per garantire i nostri ragazzi, servirà una costante sanificazione delle scuole, a carico dello Stato; andranno congelate la mobilità e i trasferimenti per garantire la continuità didattica. Su tutti questi punti il governo ha un grave debito 'formativo' e 'informativo' e le iniziative del ministro Azzolina sono assolutamente insufficienti”.