Coronavirus: Lezzi, 'da Prodi sempre olio di ricino per italiani'**

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Ogni volta che gli italiani devono essere convinti a mandar giù una purga, arriva Romano Prodi che tira fuori dal cilindro l'olio di ricino da somministrare. Sempre pronto, secondo convenienza (la sua naturalmente), a passare dal sì Euro all'Euro a due velocità, dal sì Eurobond a forse Eurobond, dal sì Mes al forse Mes, dal no Mes al sì Mes senza condizionalità. Un facile escamotage per avere sempre ragione". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi.

"Insomma – prosegue l'ex ministra – un professore buono per tutte le stagioni per il quale tutti i media si adoperano per concedergli quanto più spazio possibile. L'importante è fare pressione sull'opinione pubblica. In questo è un vero maestro".