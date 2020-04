Coronavirus: Napoli (Fi), Mes un'occasione, Berlusconi e Renzi unici pragmatici'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il Mes senza condizionalità, limitatamente alla spesa sanitaria, è un’occasione che il governo deve sfruttare per irrobustire la spesa sanitaria. Il presidente del Consiglio non può, per compiacere il M5S, accrescere le difficoltà del Paese con il rifiuto ideologico del Mes". Lo chiede Osvaldo Napoli, deputato di Fi e componente del Direttivo del Gruppo alla Camera.

"In un quadro politico tanto logorato, le uniche voci nel segno della concretezza e del pragmatismo -aggiunge- sono quelle del presidente Silvio Berlusconi e, su tutt’altro versante e al netto della distanza politica che ci separa, di Matteo Renzi. In mezzo, c’è soltanto una zuffa indecorosa".