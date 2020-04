Coronavirus: Pd, 'inviato a Conte contributo dem per ripartenza' (2)

(Adnkronos) – "Inoltre, anche sulla base delle scelte compiute per dare liquidità alle imprese, bisogna sostenere il sistema produttivo – sottolineano i due dirigenti dem – investire nella ricerca, nell’innovazione in senso digitale e nel green deal, far partire appena possibile cantieri di importanti opere pubbliche, avere grande cura per settori chiave, come l’agricoltura e il mondo della cultura e dello spettacolo".

"Un’attenzione forte deve andare al mondo del turismo – aggiungono Braga e Oddati – comparto che occupa più di tre milioni di addetti e che incide sul pil per il 13%, e che rischia uno stop più lungo e ripercussioni durature. Insieme all’indispensabile tutela di tutti coloro che sono colpiti anche sul piano economico e sociale, occorre mettere in campo una strategia per sostenere lo sviluppo e fronteggiare la perdita di produzione e ricchezza determinata dall’epidemia.

Occorre, infine, semplificare e velocizzare le procedure di erogazione delle misure, nonché predisporre un quadro normativo che renda l'Italia più semplice dal punto di vista burocratico e amministrativo".

"Lo spirito del nostro lavoro è quello della massima collaborazione con il governo e con le forze politiche che compongono la maggioranza, nonché di un dialogo costruttivo con le opposizioni, nell’interesse dell’Italia e degli italiani. Noi vogliamo contribuire con proposte concrete – concludono gli esponenti Pd – a fronteggiare la difficilissima emergenza, ma anche a immaginare e indicare una prospettiva di rinascita".