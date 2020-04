Coronavirus: Pd, 'inviato a Conte contributo dem per ripartenza'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Pensiamo alla rinascita italiana. 'Nessuno deve essere lasciato solo' e' il contributo elaborato dal Pd, frutto del lavoro di sette gruppi e di cento tra componenti della segreteria e segretari regionali, dei gruppi parlamentari, amministratori e del governo che oggi abbiamo inviato al Presidente del Consiglio, al capo della delegazione del Pd al governo, Dario Franceschini, ai capigruppo di Camera e Senato in vista del decreto di aprile e per i prossimi provvedimenti". Lo scrivono in una nota Chiara Braga e Nicola Oddati, coordinatrice del programma e coordinatore della iniziativa politica della segreteria Pd.

"Il lavoro dei gruppi continuerà, come già avvenuto a marzo, per seguire l’iter di conversione parlamentare e contribuire anche alla più veloce e semplice attuazione dei provvedimenti che il governo assumerà.

Tra le priorità che il Pd indica al governo nel piano – spiegano Braga e Oddati – l’esigenza di estendere e rafforzare le tutele per i lavoratori dipendenti ed autonomi, la necessità di riconoscere un reddito di stampo universalistico a tutti quei cittadini privi di altri strumenti e che la pandemia rischia di precipitare in stato di povertà, la necessità di sostenere le fasce più disagiate e vulnerabili e le famiglie, di aiutare comuni ed enti locali a reggere il peso anche finanziario derivante da minori entrate".