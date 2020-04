Coronavirus: Sala, 'basta retorica milanese indisciplinato, non è così'**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – "Più del 95% delle persone fermate a Milano è in regola, questa è la realtà, per cui io mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi. Non è così". Lo dice nel suo video quotidiano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, è semplice, faccia una nuova ordinanza e tenga più gente a casa, è tutto qui", aggiunge il sindaco.