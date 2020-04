Coronavirus: Salvini, 'spero che nessuno si senta politicamente autosufficiente'**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Spero che nessuno si ritenga autosufficiente a livello politico. Noi abbiamo voglia di collaborare, però per collaborare ci vuole che qualcuno dall'altra parte ti ascolti e accolga le tue proposte. Se l'unica collaborazione è andare in televisione dicendo che il problema dell'Italia, dell'Europa e del mondo è Salvini, allora non ci siamo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Coffee break' su La7.

"Porterò altre proposte, tornerò ad altre 18 riunioni -ha aggiunto il leader del Carroccio- ma se dall'altra parte c'è qualcuno che pensa di far da solo, è difficile. Io non ho voglia nè di perder tempo, nè di polemizzare, nè di litigare con nessuno, però per ragionare bisogna essere in due".