Coronavirus: Verducci, 'stabilizzare precari scuola e riaprire graduatorie'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "L'emergenza in atto impone tutte le misure necessarie e straordinarie per mettere in sicurezza la continuità didattica e formativa di milioni di studenti, in particolare di chi vive condizioni disagiate. Docenti e dirigenti, personale amministrativo e ausiliario, tutti stanno facendo un lavoro incredibile". Lo sottolinea il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura e Istruzione del Senato.

"C'è bisogno in particolare di organici al completo e stabilità dei docenti. C'è bisogno di dare risposte ad un precariato insostenibile. È necessaria la riapertura della terza fascia e l'istituzione delle graduatorie provinciali. Impegni assunti che vanno assolutamente mantenuti, aggiornando le graduatorie per via digitale".

"Rimandarli sarebbe iniquo e controproducente. Insieme a questo, è urgente e necessario varare un piano di assunzioni e stabilizzazioni dei docenti precari con modalità che tengano conto dell'emergenza in atto".