Coronavirus: Fontana, 'più tamponi di così non possiamo, mancano reagenti'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – "Più tamponi non possiamo farne perché hanno un numero limitato che deriva dai reagenti che ci vengono consegnati. Introdurremo, appena verrà confermato la certificazione cee, questo nuovo test sierologico per gli anticorpi". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia. Il problema del reperimento dei reagenti, ha sottolineato ancora Fontana, "è che essendo ormai una pandemia, ogni nazione che li produce si tiene certi prodotti per sè".