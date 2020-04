Coronavirus: Fontana, 'riunione cabina regia fase 2 tra sabato e domenica'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Con il capo della task force per la fase 2, Vittorio Colao, "non mi sono sentito, ma oggi il ministro Boccia mi ha detto che un primo incontro della cabina di regia dovrebbe essere tra sabato e domenica: in quell'occasione ci confronteremo". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Io sono stato la persona più prudente, ma bisogna iniziare a capire come cambiare la propria vita e trovare delle soluzioni".