Coronavirus: Martina, 'dibattito su Mes non ad altezza situazione'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Io penso che questo dibattito troppo propagandistico sul Mes non sia all’altezza della situazione. Bisognerebbe smetterla di vivere sempre in campagna elettorale. I nuovi strumenti che avremo a disposizione dall’Europa lì valuteremo compiutamente dopo il consiglio europeo. Tutto dovrà essere valutato senza pregiudizi e senza furie ideologiche ma guardando nel concreto vantaggi e svantaggi". Lo dice il deputato Pd Maurizio Martina.

"Vale anche per il Mes che potenzialmente apre a investimenti tutt’altro che scontati per l’Italia. Bisognerebbe smetterla con questa ridda di dichiarazioni al vento come se si fosse sul palco di un comizio a tre giorni dal voto”.