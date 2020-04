Coronavirus: Ocse, 'bene misure su liquidità, sforzi fiscali continuino per ripresa'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Con le politiche fiscali finora adottate" nell'area dell'Ocse "le risposte per fronte all'emergenza coronavirus sono state forti e giustamente focalizzate sulla fornitura di liquidità. Ciò ha contribuito a mantenere la fiducia di fronte ad uno shock senza precedenti. Questi sforzi dovranno continuare per garantire una forte ripresa". Ad affermarlo è il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria in occasione della presentazione del report pubblicato oggi sulle politiche di bilancio e sulle politiche fiscali per far fronte all'emergenza coronavirus. Intanto, sottolinea Gurria, "bisognerà anche lavorare su delle misure fiscali che possano aiutare a ripristinare le finanze pubbliche e che prevedano una condivisione equa dell'onere".