Coronavirus: Tajani, 'Mes? ma perché non prendere mld a tasso quasi zero?'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Io penso ai tanti italiani che stanno soffrendo, mancano soldi per interventi nel settore della sanità. Se l'Ue ci permette di prendere a tasso quasi zero 35 miliadi di euro, ma perchè non prenderli? Questo non è il vecchio Mes, sono soldi che vengono da quella cassaforte ma non devono essere utilizzate con le regole del vecchio Mes". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente Fi, a Stasera Italia su Rete 4.