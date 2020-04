Coronavirus: Zingaretti, 'bene governo in Ue, ottenuti risultati importanti'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Bene ha fatto il governo italiano a battersi, con risultati importanti: il superamento del Patto di Stabilità, la maggiore flessibilità sui bilanci, il grande Piano Acquisti della BCE da oltre 1000 mld, le proposte che l’Eurogruppo ha consegnato al Consiglio Europeo". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su HuffPost.

"Continuiamo a far sentire la voce dell’Italia; come hanno fatto il Presidente Conte e i nostri ministri, insieme a tanti altri Paesi, per un nuovo protagonismo europeo, valorizzando le novità che anche grazie all’iniziativa italiana sono state introdotte e strumenti che possono essere preziosi per ripartire".