Lombardia: Regione conferma continuità assistenziale per i disabili

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Approvata in Regione Lombardia una delibera che assicura continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi. Lo annuncia l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. "In un momento di emergenza come quello in corso, Regione Lombardia ha messo in campo un impegno straordinario a favore delle persone più deboli. Abbiamo garantito ai disabili la continuità della misura B1 per i mesi di marzo e aprile, alle medesime condizioni del mese di febbraio, a prescindere dalla condizione economica Isee", spiega.

Nel provvedimento è previsto il rinvio dal 30 aprile al 29 maggio 2020 del termine di presentazione delle domande al fine di garantire continuità nell'erogazione delle risorse. La conferma del sostegno economico in atto vale anche in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda.

"Abbiamo inoltre più volte, nei mesi scorsi, sollecitato il Governo ad aumentare gli stanziamenti per l'Fna, un fondo – spiega – istituito proprio al fine di sostenere economicamente le persone con disabilità gravi e gravissime che necessitano di assistenza domiciliare continua.

Siamo consapevoli delle maggiori difficoltà che le famiglie stanno affrontando in questo momento di emergenza e continueremo a essere loro vicini con un rapporto di ascolto e vicinanza. Lo faremo anche continuando a sensibilizzare il Governo, dato che, finora, i nostri appelli, e con loro anche la voce delle varie associazioni e delle singole persone con disabilità, sono caduti nel vuoto".