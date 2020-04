Confindustria: sindacati Milano, 'Bonomi terrà alta attenzione su capitale umano'

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “A nome di Cgil, Cisl e Uil di Milano ci congratuliamo con Carlo Bonomi per la sua nomina al vertice di Confindustria. L’abbiamo conosciuto come presidente di Assolombarda e ne abbiamo sempre apprezzato le capacità, la serietà e la disponibilità al confronto con il sindacato, nel merito e senza steccati, sia pure ciascuno per i propri ruoli e responsabilità". Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Milano, Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo Margaritella.

"Confronto che negli anni ha portato alla ratifica di numerosi accordi su temi importanti come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità degli appalti, la partecipazione dei lavoratori, le violenze di genere. Gli facciamo tanti auguri di buon lavoro, con la certezza che si adopererà, come è ovvio, per tutelare gli interessi delle imprese, ma tenendo sempre alta l’attenzione per il valore del capitale umano”, aggiungono.