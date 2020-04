Coronavirus: apre a Milano primo reparto per pazienti covid con sintomi lievi

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Al via oggi all'Ospedale San Paolo di Milano il primo reparto per pazienti covid19 con sintomi lievi che non possono restare al proprio domicilio. Si tratta di 20 posti letto di "degenza di sorveglianza per la gestione dell’emergenza sanitaria", spiega l'ospedale. Il reparto, collocato al sesto piano del blocco A, accoglierà pazienti "autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico – assistenziali". L’assistenza medica e infermieristica è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su sette.

Si tratta di "un aiuto concreto al territorio e a supporto a quei medici di medicina generale che, in questo momento di emergenza, non possono essere direttamente impiegati nelle attività di assistenza al domicilio dei pazienti perché contagiati o per l’elevato numero di casi da seguire",

Matteo Stocco, direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo spiega che questo reparto in ospedale "ci permette di intervenire immediatamente in caso di improvvise complicanze cliniche".

Per i paucisintomatici "è ipotizzabile, in alternativa alla quarantena domiciliare, un periodo di osservazione in ambiente protetto, con sorveglianza garantita da personale ospedaliero per garantire la sicurezza nell’effettuazione dell’isolamento. Ai pazienti viene misurata regolarmente (2 volte al giorno) la temperatura corporea e la saturazione di ossigeno e viene condotto una volta al giorno il test del cammino".