Coronavirus: Carra (Pd), 'Lombardia in ritardo su Cig'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Anche sul pagamento della Cig si dimostra quanto sia importante la collaborazione tra enti locali, governo e strutture centrali. Se non fosse per l'impegno garantito da governo e Inps le imprese e i lavoratori lombardi subirebbero gravi ritardi per il pagamento della Cig visto che la regione Lombardia è tra le ultime ad aver presentato le domande". Lo sottolinea Marco Carra della segreteria nazionale Pd.