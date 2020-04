Coronavirus: Crimi, 'imprese saranno indennizzate, imprenditori non lasciati soli'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Le imprese che hanno subìto perdite saranno indennizzate. L'avevamo detto, e lo faremo". Lo scrive Vito Crimi su Fb. "Nell'emergenza Coronavirus siamo intervenuti subito, realizzando attraverso il sistema bancario quell'erogazione diretta ed immediata di risorse che si era resa necessaria in seguito al lockdown, assicurando la garanzia dello Stato fino al 100% degli importi richiesti. Per raggiungere l'obiettivo non c'erano metodi più veloci, qualunque altra strada avrebbe richiesto tempo che non abbiamo".

"Non lasceremo gli imprenditori e i titolari di attività a fare i conti da soli con la crisi. No, saremo sempre al vostro fianco con interventi mirati e misure di sostegno concrete".

"Più volte ho ricordato che i nostri interventi non sono fini a loro stessi, ma graduali e propedeutici a provvedimenti successivi.

L'offerta di liquidità è stata quindi solo un primo passo. Successivamente, con i prossimi decreti e gli scostamenti di bilancio, possiamo prevedere per le imprese indennizzi a fondo perduto, ristori, ulteriori riduzioni d'imposte, incentivi, velocizzazione di procedure. Sono diverse le soluzioni praticabili e su queste il nostro Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli sta lavorando, in vista del decreto Aprile".