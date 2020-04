Fondazione Enasarco sospende il termine per versamento contributi 1° trim. 2020

Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato oggi l’avvio delle attività necessarie per la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020, in attuazione dell’articolo 18 D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Le imprese preponenti in possesso dei requisiti potranno effettuare il versamento dei contributi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili a decorrere dallo stesso mese di giugno, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Potranno beneficiare della sospensione dei contributi le imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano, purché in possesso di alcuni requisiti. Per le imprese preponenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per le imprese preponenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I requisiti sopra indicati non sono richiesti per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti.

Pertanto, tutte le imprese sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti.

Gli uffici della Fondazione sono già al lavoro per adeguare i sistemi informatici e consentire alle imprese di beneficiare della sospensione. La distinta on line per la dichiarazione dei contributi dovuti sarà disponibile per la compilazione a partire dal 30 aprile 2020, con tutte le modifiche necessarie per la sospensione del termine di versamento per gli aventi diritto.