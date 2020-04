Coronavirus: Castaldo, 'su eurobond Lega smentisce sé stessa'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Il 28 novembre scorso, in un'intervista pubblicata su Formiche.net, il deputato leghista della commissione Bilancio ma soprattutto ex viceministro dell'economia Massimo Garavaglia sosteneva a chiare lettere che esistesse una via d’uscita al dibattito sul Mes, e lo cito testualmente:” se si vuole fare la riforma del Mes allora dobbiamo fare anche gli eurobond, per avere un debito europeo e più garantito. Se io devo aiutare qualcuno col Mes allora voglio in cambio un debito formato europeo, con gli eurobond, così siamo 1 a 1. Io ti aiuto sulle banche e tu mi aiuti sul debito, in sintesi”. Oggi, in totale contraddizione con queste affermazioni chiarissime non solo votano contro, ma provano a intorbidire le acque dicendo di essere sempre stati compatti contro gli eurobond.

A dir poco imbarazzante”. A ricordarlo il vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo che rimanda al mittente le accuse dei due eurodeputati leghisti Marco Zanni e Marco Campomenosi, rispettivamente capogruppo e capo delegazione.

“E’ surreale inoltre – sostiene Castaldo – che il capogruppo di un gruppo politico e un capo delegazione lancino determinate accuse, anche al sottoscritto, ignorando completamente la funzione di indirizzo politico dell’unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, fondamentale per vincolare e spingere le altre istituzioni a fare il proprio dovere. Se Marco Zanni e Marco Campomenosi ritengono che il Parlamento europeo sia inutile e debole, mi domando, a che titolo si siano candidati e abbiano deciso di farsi eleggere in un’istituzione nella quale confessano di non credere”.