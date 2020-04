Coronavirus: Gallera, 'in ospedale Fiera 12 pazienti, a disposizione per trasferimenti'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – All'ospedale nuovo della Fiera di Milano "abbiamo 12 pazienti ricoverati, è in una fase in cui fortunatamente il numero delle terapie intensive è in scarico da giorni". Lo dice l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in audizione in consiglio regionale della Lombardia.

"Stiamo immaginando il ritorno alla vocazione ordinaria di alcune aree trasformate in terapie intensive" degli ospedali lombardi. "In quest'ottica, si può valutare il trasferimento, è a disposizione di tutte le strutture della Lombardia, esattamente come l'ospedale della Fiera Bergamo, dove i posti letto attivi sono 12. Vengono di fatto utilizzati per riportare alla loro destinazione originaria aree del Papa Giovanni 23esimo".