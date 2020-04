Coronavirus: Pd, 'risoluzione Recovery bond fondamentale per Italia, la votino tutti'**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Oggi il Parlamento Europeo voterà la Risoluzione con le proposte per far fronte alla pandemia COVID-19. Si tratta di un voto di straordinaria importanza perché costituirà la posizione politica dell’organo eletto dai cittadini europei, di cui dovranno tener conto tutte le altre istituzioni Ue". Lo scrivono in una nota congiunta Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, ed Emanuele Fiano, deputato e responsabile esteri del Pd.

"Dopo un negoziato complicato, come Partito Democratico siamo riusciti a introdurre nel testo proposte fondamentali per i Paesi più colpiti, come l’Italia, in particolar modo mettendo sul tavolo i recovery bond, vero strumento europeo per mutualizzare le spese della ricostruzione. Purtroppo già ieri – continuano gli esponenti dem – il partito di Salvini ha votato contro la condivisione del debito e non ha supportato il paragrafo della risoluzione contenente i recovery bonds, poi approvato grazie al voto della maggioranza del Parlamento".

"Adesso però – concludono Fiano e Benifei – è giunto il momento della serietà e della responsabilità: vogliamo fare un appello a tutte le forze politiche del nostro Paese perché lavorino in maniera unitaria per portare a casa un risultato che è nel nostro interesse nazionale, votando la risoluzione del Parlamento Europeo.

Oggi si vedrà, per davvero, chi lavora per l’Italia e chi, invece, è solo interessato a qualche titolo di giornale".