Coronavirus: Brescia, '168 morti in Rsa per Ats, procura apre 9 fascicoli'

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – "Nelle case di riposo bresciane 168 anziani sono deceduti con tampone Covid positivo, ma contando anche gli ospiti che sono morti senza che fossero sottoposti ad alcun esame, le vittime superano quota 500". Lo riporta il Giornale di Brescia. "Un numero impressionante se si pensa che complessivamente sono circa 6.900 i posti letto presenti nelle case di riposo bresciane".

Questa la fotografia che deriva dai dati che "ieri le Ats competenti per la provincia hanno consegnato alla procura. Al momento sono nove i fascicoli aperti dai magistrati di via Lattanzio Gambara in merito alla pandemia, e il numero di quelli legati alle Rsa sembra destinato a lievitare sulla scorta di esposti presentati da parenti e familiari di anziani scomparsi", si legge nella versione online del quotidiano.