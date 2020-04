Coronavirus, in Giappone superati i 10mila contagi

Tokyo, 18 apr. (Adnkronos) – Sono più di diecimila le persone contagiate dal coronavirus in Giappone. Lo rende noto l'emittente pubblica Nhk, affermando che sono 10.098 i positivi al Covid-19 nel Paese, escludendo i casi della nave da crociera Diamond Princess.

, chiedendo di ridurre i contatti sociali dell'80 per cento per cercare di contenere i contagi, come ricorda il Japan Times.