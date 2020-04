Coronavirus: Tajani, 'non è questo il momento di far cadere il governo'**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Non è questo il momento di far cadere, usciamo dall'emergenza e poi vedremo cosa si fa". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante un Forum di 'Più Europa'.

"Non rompiamo il centrodestra -ha ribadito l'esponente azzurro- non cancelliamo la nostra identità e non lasciamo il Ppe. Siamo nel centrodestra con la nostra identità a cui non rinunceremo mai".