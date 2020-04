Mcc: ok Assemblea a bilancio, confermati presidente Cesare e ad Bernardo Mattarella

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – L’Assemblea ordinaria dei soci di Mediocredito Centrale (Mcc) ha approvato il Bilancio e ha conferma il Cda che ha confermato l’ad Bernardo Mattarella. Lo rende noto Mcc in un comunicato dopo che ieri l'Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando di destinare l’utile di esercizio di 22.518.990,13 euro come segue: 1.125.949,51 euro a riserva legale (ventesima parte dell’utile); 21.393.040,62 euro a riserva straordinaria.

L’Assemblea, inoltre, a seguito della scadenza del mandato del Cda, ha provveduto alla nomina confermando i consiglieri e il presidente uscenti. Pertanto, il nuovo Cda, che resterà in carica per tre esercizi finanziari e comunque fino all’Assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2022, risulta così composto: Massimiliano Cesare, presidente; Pasquale Ambrogio, consigliere; Gabriella Forte, consigliere; Bernardo Mattarella, consigliere; Leonarda Sansone, consigliere.

Il Cda che si è riunito successivamente, quindi, ha confermato Bernardo Mattarella, amministratore delegato.