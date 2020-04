Coronavirus: Bonomi, 'non c'è antagonismo salute contro lavoro'

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – "Molti purtroppo non riapriranno più, la priorità è capire come riapriamo in sicurezza, non c'è un antagonismo salute contro lavoro, ma come mettiamo in sicurezza le fabbriche per salvaguardare gli italiani". Così Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e presidente designato di Confindustria, ospite della trasmissione 'Che tempo che fa'.

"Noi faremo tutti ciò che responsabilmente ci verrà chiesto", aggiunge il presidente di Assolombarda che non si sbilancia sulla data del 4 maggio come data giusta per riaprire tutte le attività. "Non lasciare indietro nessuno dovrebbe essere il mantra del nostro Paese", sono le parole conclusive del suo intervento.