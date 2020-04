Coronavirus: Conte, 'Governo e maggioranza compatti su Ue, Mes dibattito astratto'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – "Il governo e la maggioranza che lo sostiene sono compatti nel chiedere all'Europa di liberare la sua forza economica come fanno Cina e Stati Uniti, di mettere sul tavolo meccanismi nuovi per una condivisione e una risposta comune all'emergenza economica in atto. Non abbiamo da affrontare un semplice compitino di 'matematica' o una questione meramente 'contabile'". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista a Il Giornale. E aggiunge: "Dobbiamo confrontarci con una vera e propria prova di maturità per la nostra Unione. Bisogna dare tutto. Quello sul Mes è un dibattito che rimane al momento molto astratto. E' un meccanismo che rimane affidato a un accordo intergovernativo che, all'origine, prevede finanziamenti con condizionalità molto severe anche di ordine macro-economico.

Nasce per rimediare a crisi e tensioni finanziarie di singoli paesi".

"Dal confronto europeo può però venire fuori qualcosa di molto diverso dal Mes attuale ed è anche questa la ragione per cui appoggiamo la battaglia di altri paesi che, come la Spagna, hanno chiesto da subito di cambiarlo e di volerlo utilizzare".