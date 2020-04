Coronavirus: Businarolo, 'app in Parlamento, atto indirizzo o norma in dl Aprile'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "A proposito della APP Immuni, fondamentale strumento per il tracciamento anti-Covid, non dubito che il governo voglia sentire il Parlamento. Non è stato ancora stabilito come, vedremo se sarà necessario un atto di indirizzo, o se la norma sarà inserita del Dl Aprile, ma avremo modo senz’altro di valutare gli aspetti più delicati di questa tecnologia, come quello della privacy". Lo afferma la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Francesca Businarolo (M5s).