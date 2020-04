Coronavirus: Cdm, elezioni rinviabili non oltre i 3 mesi

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il testo del dl approvato oggi dal Cdm per il rinvio delle elezioni -amministrative e regionali di primavera- "prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19". E' quanto riporta la nota di Palazzo Chigi seguita al Consiglio dei ministri.