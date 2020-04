Coronavirus: Renzi, 'basta caccia a runner con elicotteri, facciamo uscire bambini'

Roms, 20 apr. (Adnkronos) – "Ora che la fase acuta è passata, possiamo sommessamente dire che gli italiani sono stati bravissimi e che hanno rispettato le regole in modo strepitoso? Che dobbiamo uscire da questa follia per cui gli elicotteri danno la caccia ai runner o che una bambina con disturbi dello spettro autistico – se cammina con la madre per prendere un po’ d’aria – viene insultata dai passanti?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Che lo sport fa bene, non fa male? Che i bambini devono uscire, con tutte le sicurezze per carità ma devono uscire? Non sarà facile tornare al tempo degli abbracci, lo sappiamo, ma intanto recuperiamo un po’ di senso della misura amici. E basta con i pregiudizi anti italiani: abbiamo dimostrato di essere un popolo molto più disciplinato di quanto pensavamo di essere".