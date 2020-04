Coronavirus: Renzi, 'in questa fase sostengo tutte istituzioni con tutte mie forze'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Da senatore del collegio sono molto contento che oggi, ad esempio, riparta la produzione di Gucci a Scandicci. Ma tutto il sistema moda ha bisogno di un aiuto enorme. Ne ho parlato in questi giorni con gli amici di Prato, ne ho parlato con il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, con il quale ho spesso discusso in passato ma che in questa fase sostengo con tutte le mie forze – come sostengo tutti i livelli istituzionali – perché questo è il momento di ripartire. Ripartire con il lavoro, non con i sussidi, non con l’assistenzialismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.