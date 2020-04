Coronavirus: riunione Conte con capidelegazione (2)

(Adnkronos) – Sul tavolo la fase due, che il governo ha fissato per il 4 maggio. La 'ripartenza' è stata oggetto di confronto anche del Cdm, seppur il tema è stato trattato brevemente nel corso della riunione. L'approfondimento è ora in corso tra Conte e i capidelegazione, anche in vista della cabina di regia prevista a metà settimana, probabilmente mercoledì.