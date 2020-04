Coronavirus: Sala, 'Governo faccia chiarezza sui mezzi pubblici'

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – "Noi sulle metro possiamo limitare l'accesso alle stazioni quando vediamo che l'afflusso è eccessivo e possiamo disegnare cerchi sui pavimenti. Possiamo, per esempio, in questa fase tenere sospesa Area B e C, e dobbiamo promuovere ancora di più lo sharing dei veicoli, ma il Governo deve fare chiarezza". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano. "Sento dire che c'è la possibilità che sul tpl si stia solo seduti e a distanza: vuol dire che la capacità scende al 10-15% rispetto ai normali orari, soprattutto se si sta solo seduti. C'è bisogno di chiarezza". Anche sulle scuole, "la risposta è così debole, altri riaprono e noi diciamo forse a settembre. Trovo inaccettabile questa idea che ci si arrenda di fronte al problema, e non mi rivolgo solo al ministero dell'Istruzione".