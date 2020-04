Coronavirus: Sibilia, 'polizia locale in prima linea, Salvini si scusi'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "In questa gravissima emergenza, il personale delle Polizie Locali sta svolgendo un ruolo di supporto molto rilevante che il Viminale ha sancito anche con l'istituzione di un fondo di dieci milioni di euro destinati agli straordinari degli operatori oltre che all’acquisto di dispositivi di protezione. E' utile ricordare al senatore Salvini, che certamente da ex ministro dell'Interno ne è già a conoscenza, che le direttive impartite alla polizia municipale in materia di prevenzione alla diffusione del CoVid19 sono equiparabili in concreto a funzioni di ordine pubblico al pari di quanto svolto da altri corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza". Lo puntualizza in una nota il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia (M5S).