M5S: G.Grillo, 'problema di democrazia interno, nasconderlo è inutile'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Questo delle nomine è anzitutto un problema interno alla forza politica MoVimento 5 Stelle, che nulla ha a che fare con il presidente del Consiglio. Non ci è stato concesso di discutere di queste nomine né in una congiunta parlamentare, né tantomeno sulla piattaforma Rousseau dove i cittadini avrebbero avuto tutto il diritto di esprimersi". Lo scrive su Facebook l'ex ministra Giulia Grillo, esponente del M5S, tornando sull'iniziativa contro la conferma di Descalzi all'Eni.

"Alessandro Di Battista – scrive al riguardo – si è unito ad una richiesta che io e altri parlamentari condividiamo e stiamo portando avanti, puntare il dito contro di lui come l’uomo che vuol far tremare la terra sotto ai piedi a Conte è sbagliato e fuorviante, ma ahimè strategico per chi vorrebbe zittirci spostando l’attenzione dal focus principale", ovvero della mancanza di trasparenza -a detta di Grillo- nella gestione delle nomine.

"C’è un problema di democrazia interna – conclude quindi l'ex ministra – e tentare di nasconderlo non fa che acuirne la presenza.

È come preoccuparsi di un una mosca mentre nella stanza c’è una tigre pronta a sbranarci".