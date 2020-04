Mafia: Miceli (Pd), 'solidarietà a Gratteri e Maresca'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "A Nicola Gratteri e Catello Maresca va la nostra solidarietà per le gravissime minacce ricevute. Soprattutto in questo momento di difficoltà per l'intero Paese, chiamato ad affrontare una dolorosa emergenza, è necessario mantenere la massima allerta nei confronti della malavita organizzata e delle mafie che provano a trarre profitto dall'attuale situazione". Lo sottolinea Carmelo Miceli, membro commissione Giustizia e responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd.

"Le istituzioni devono quindi mostrarsi attente ed unite sapendo essere al fianco delle donne e degli uomini che ogni giorno combattono contro le mafie. Non abbasseremo mai la guardia".