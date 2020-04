Nomine: Renzi, 'vincitore senza aver partecipato…'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Nomine? E' una delle tante colpe che non ho… da questa tornata di nomine io esco vincitore pur non avendo partecipato perchè le persone che avevamo individuato sono talmente brave da essere riconfermate senza che io abbia dovuto fare una battaglia per loro". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.

A proposito di chi, come Paolo Mieli, ha criticato la decisione di occuparsi di nomine durante l'emergenza virus, Renzi osserva: "Capisco Mieli ma capisco anche il ministro Gualtieri".