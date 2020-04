Coronavirus: assemblea Pd Senato, bene chiarimento governo su app

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Oggi si è svolta l’assemblea del gruppo Pd in Senato. All’ordine del giorno l’analisi dei provvedimenti in essere e la prossima riunione del Consiglio Europeo". Lo rendono noto fonti del gruppo dem in Senato.

"Particolare attenzione ai temi della ripartenza che dovrà essere accompagnata da provvedimenti dettagliati, ed alla posizione italiana in Europa, che dovrà essere pronta e concreta a cogliere tutte le opportunità di crescita. Apprezzati i chiarimenti del Governo sulla app, in attesa che si chiarisca il veicolo legislativo che sarà utilizzato. Gli interventi dei senatori sono stati richiamati dal capogruppo Marcucci nel suo discorso in Aula”.