Coronavirus: Bernini, 'da Conte ennesimo schiaffo al Parlamento'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Quello che ci dirà Conte a breve in quest'Aula noi lo abbiamo appreso in anteprima su Facebook, l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Al premier dico che noi ci siamo, non abbiamo paura del confronto, non ci sentiamo vasi di coccio tra vasi di ferro, non abbia paura lui del confronto". Così, in Aula al Senato, la capogruppo di Fi Anna Maria Bernini, attendendo l'informativa del premier alle 15, alla vigilia del Consiglio europeo. Bernini torna a chiedere a gran voce "non una informativa ma delle comunicazioni", con un voto, "per dare un mandato a negoziare in Europa" al premier.

"Anche nel Medioevo si diceva 'tutti a casa', ma non avevano bisogno di 400 esperti per dirlo. Il governo non deve avere paura di confrontarsi con il Parlamento – ribadisce a più riprese l'azzurra – Noi chiediamo ai vestali, a questi esperti, di dire qualcosa al Parlamento e di farlo presto.

Chiedo a Conte di non avere paura del confronto ma avere il coraggio della verità per rappresentare al meglio tutti noi".