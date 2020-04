Coronavirus: Gelmini, 'non gettare croce addosso a Regioni, serve leale collaborazione'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "E' incomprensibile l'attacco alle Regioni, che si sono fatte carico delle lacune e talvolta delle inefficienze del governo nazionale. Basta con le polemiche, questa deve essere la stagione per una leale collaborazione e non per la strumentalizzazione di legittime inchieste giudiziarie" Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "E' profondamente scorretto -ha aggiunto- buttare la croce addosso a chi si è trovato a combattere in prima linea a Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona".