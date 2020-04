Coronavirus: Nencini, 'app? meglio tamponi, non ledono diritti fondamentali'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Attenzione, molta attenzione alle app che tracciano i movimenti delle persone, il loro stato fisico, addirittura mappano i loro gusti. Chi le conserva, che uso ne farà, chi è il garante, i dati verranno distrutti? La costituzione italiana è di una chiarezza cristallina in proposito. L'art. 2 e gli art. 13/14/15/16 vietano la violazione della privacy nelle diverse forme in cui si esprime". Lo sottolinea il senatore Psi Riccardo Nencini.

"Ricordo infine che i regimi liberticidi hanno approfittato di tecnologie sofisticate per stringere un pugno di ferro sulle loro società". Secondo Nencini è “meglio, per la tutela della salute, tamponi per tutti e altre misure non lesive di diritti fondamentali. C'è un punto di equilibrio tra sicurezza, salute e privacy.

Bisogna lavorare su quello discutendone in parlamento”.